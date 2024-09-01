Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 10 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,35 гр
- Диаметр 22 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 10 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 10 сентимо 1937 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
1637 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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