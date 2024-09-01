Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 10 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 10 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,35 гр
  • Диаметр 22 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 10 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 10 сентимо 1937 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (4)
  • Soler y Llach (1)
Испания 10 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
3716 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Испания 10 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
1637 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Испания 10 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Испания 10 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность UNC
Цена
Испания 10 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Cayón - December 11, 2012
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
Испания 10 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет II Республики Монеты Испании 1937 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 10 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск