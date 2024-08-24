Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1931 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 песета 1931 Пробная
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 сентимо без года (1931-1939) Пробные Железо
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск