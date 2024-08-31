Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробная 1 песета 1931 года (Испания, II Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1931
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1931 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2048 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
3839 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Где продать?
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