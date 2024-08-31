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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробная 1 песета 1931 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - Пробная 1 песета 1931 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробная 1 песета 1931 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1931
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1931 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2048 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1931 (Пробная) на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 1 песета 1931 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
3839 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Испания 1 песета 1931 (Пробная) на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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