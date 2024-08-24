Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 5 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Менорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 99583 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 20 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS62 NN Coins
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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