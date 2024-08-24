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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 5 сентимо 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 5 сентимо 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 5 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Менорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 99583 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 20 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS62 NN Coins
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Naumann - November 7, 2021
Продавец Naumann
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Heritage - March 27, 2014
Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Heritage - March 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 5 сентимо 1937 "Менорка" на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 сентимо 1937 "Менорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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