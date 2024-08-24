Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1937 года (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2758 проданному на аукционе Cayón Subastas за 351 EUR. Торги состоялись 30 декабря 2014.
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Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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