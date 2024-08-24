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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1937 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 1 песета 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 1 песета 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1937 года. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2758 проданному на аукционе Cayón Subastas за 351 EUR. Торги состоялись 30 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1937 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1937 на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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