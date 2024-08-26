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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 50 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 50 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1937 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 62717 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 9 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1937 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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