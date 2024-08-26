Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1937 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 62717 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 9 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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