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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо 1938 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 10 сентимо 1938 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 10 сентимо 1938 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,75 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 10 сентимо
  • Год 1938
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1938 года. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2600 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (8)
  • HERVERA (4)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (8)
Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1412 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1321 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Cayón - March 14, 2019
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Cayón - February 23, 2015
Продавец Cayón
Дата 23 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо 1938 на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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