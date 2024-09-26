Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо 1938 года (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,75 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 10 сентимо
- Год 1938
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо 1938 года. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2600 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.
Сохранность
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- Cayón (8)
- HERVERA (4)
- ibercoin (2)
- Soler y Llach (3)
- Tauler & Fau (8)
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1321 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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