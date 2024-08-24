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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

для обращения 10 сентимо II Республики - Испания

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10 сентимо 1938

Год Знак Описание Продажи Продажи
1938 0 25
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