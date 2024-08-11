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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

монеты гражданской войны 2 1/2 песет II Республики - Испания

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2 1/2 песет 1937

Менорка
Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 21
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