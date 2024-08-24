Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 песет 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,94 - 4,5 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 2 1/2 песет
- Год 1937
- Монетный двор Менорка
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 песет 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 280 EUR. Торги состоялись 5 мая 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 25 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 30 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 1/2 песет 1937 "Менорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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