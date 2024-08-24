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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 1/2 песет 1937 года "Менорка" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 2 1/2 песет 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 2 1/2 песет 1937 года "Менорка" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,94 - 4,5 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 2 1/2 песет
  • Год 1937
  • Монетный двор Менорка
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 песет 1937 года "Менорка". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 280 EUR. Торги состоялись 5 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Numismática Leilões - July 25, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 25 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Stack's - January 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 января 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Heritage - September 7, 2017
Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Heritage - September 7, 2017
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 30, 2014
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 30 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе ibercoin - November 29, 2011
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Stack's - June 15, 2011
Испания 2 1/2 песет 1937 "Менорка" на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 песет 1937 "Менорка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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