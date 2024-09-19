Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" (Испания, II Республика)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,64 - 5,89 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 2 песеты
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Арааль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты без года (1936-1939) года "Арааль". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2119 проданному на аукционе Cayón Subastas за 240 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 песеты 1936 "Арааль" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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