2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты без года (1936-1939) года "Арааль". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2119 проданному на аукционе Cayón Subastas за 240 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

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