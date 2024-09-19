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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,64 - 5,89 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 2 песеты
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Арааль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты без года (1936-1939) года "Арааль". Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2119 проданному на аукционе Cayón Subastas за 240 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Heritage Eur - November 19, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Stephen Album - September 17, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты без года (1936-1939) "Арааль" на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 песеты 1936 "Арааль" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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