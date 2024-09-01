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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 25 сентимо 1937 года Медь - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 25 сентимо 1937 года Медь - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
1694 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
2266 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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