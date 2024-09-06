Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробная 1 песета 1935 года. Никель (Испания, II Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1935
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1935 года. Никель. Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4800 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
5420 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
4866 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Где продать?
Для продажи 1 песета 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск