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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробная 1 песета 1935 года. Никель (Испания, II Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробная 1 песета 1935 года Никель - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробная 1 песета 1935 года Никель - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1935
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1935 года. Никель. Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4800 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 1 песета 1935 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
5420 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Испания 1 песета 1935 (Пробная) на аукционе Cayón - December 11, 2012
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 песета 1935 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - April 1, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
4866 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Испания 1 песета 1935 (Пробная) на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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