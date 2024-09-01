Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1937 года "Эускади" (Испания, II Республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 8 - 8,5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 2 песеты
- Год 1937
- Монетный двор Эускади
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1937 года "Эускади". Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе ibercoin за 2000 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 песеты 1937 "Эускади" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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