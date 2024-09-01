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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1937 года "Эускади" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 2 песеты 1937 года "Эускади" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 2 песеты 1937 года "Эускади" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 8 - 8,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1937
  • Монетный двор Эускади
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1937 года "Эускади". Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе ibercoin за 2000 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (4)
  • ibercoin (2)
  • Katz (3)
  • NumisCorner (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Rio de la Plata (3)
  • Silicua Coins (9)
  • Stack's (1)
  • Александр (4)
Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Numismática Leilões - January 23, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 23 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Александр - August 3, 2022
Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Александр - March 9, 2022
Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
Испания 2 песеты 1937 "Эускади" на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 песеты 1937 "Эускади" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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