Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь (Испания, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 25 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1937
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
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Где продать?
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