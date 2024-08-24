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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 25 сентимо 1937 года Медь - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 25 сентимо 1937 года Медь - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1937
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
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Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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