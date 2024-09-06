Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Диаметр 20 мм. Пьедфорт (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь. Диаметр 20 мм. Пьедфорт

Аверс монеты - Пробные 25 сентимо 1937 года Медь Диаметр 20 мм Пьедфорт - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 25 сентимо 1937 года Медь Диаметр 20 мм Пьедфорт - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Диаметр 20 мм. Пьедфорт. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3250 EUR. Торги состоялись 1 июля 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет II Республики Монеты Испании 1937 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 25 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск