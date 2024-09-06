Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Диаметр 20 мм. Пьедфорт (Испания, II Республика)
Разновидность: Медь. Диаметр 20 мм. Пьедфорт
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,5 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Диаметр 20 мм. Пьедфорт. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3250 EUR. Торги состоялись 1 июля 2009.
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Где продать?
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