Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 50 сентимо 1938 года (Испания, II Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год 1938
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 50 сентимо 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск