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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 50 сентимо 1938 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 50 сентимо 1938 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 сентимо 1938 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1938
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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