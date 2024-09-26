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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 50 сентимо 1937 года. Железо (Испания, II Республика)

Разновидность: Железо

Аверс монеты - Пробные 50 сентимо 1937 года Железо - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 сентимо 1937 года Железо - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Monedalia.es

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 50 сентимо 1937 года. Железо. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Monedalia.es за 1000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2021.

Сохранность
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  • Monedalia.es (1)
Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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