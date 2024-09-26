Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 50 сентимо 1937 года. Железо (Испания, II Республика)
Разновидность: Железо
Фотография: Monedalia.es
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 50 сентимо 1937 года. Железо. Это железная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Monedalia.es за 1000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Monedalia.es (1)
Где продать?
Для продажи 50 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск