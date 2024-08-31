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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 50 сентимо 1937 года. Медь. Пьедфорт (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь. Пьедфорт

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,6 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 50 сентимо 1937 года. Медь. Пьедфорт. Это медная монета периода II Республики

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Cayón - December 11, 2012
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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