Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 50 сентимо 1937 года. Медь. Пьедфорт (Испания, II Республика)
Разновидность: Медь. Пьедфорт
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,6 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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Сохранность
- Все фирмы
- Cayón (1)
Где продать?
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