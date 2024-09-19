Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 50 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 50 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 50 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 50 сентимо 1937 года. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6363 проданному на аукционе Cayón Subastas за 24 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (2)
Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 50 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет II Республики Монеты Испании 1937 года Все испанские монеты испанские латунные монеты испанские монеты номиналом 50 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск