Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 50 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 6 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 50 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 50 сентимо 1937 года. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6363 проданному на аукционе Cayón Subastas за 24 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Cayón (2)
Где продать?
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