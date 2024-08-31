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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробная 1 песета 1934 года. Медь (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1934
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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Где продать?

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