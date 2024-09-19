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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1776 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1776 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1776 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1776 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2189 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 4300 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
919 $
Цена в валюте аукциона 10000 NOK
Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Stack's - August 22, 2023
Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Stack's - August 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Stack's - January 15, 2021
Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Heritage - April 4, 2019
Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Heritage - April 4, 2019
Продавец Heritage
Дата 4 апреля 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1776 S CF на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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