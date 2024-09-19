Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1776 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1776 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2189 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 4300 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
919 $
Цена в валюте аукциона 10000 NOK
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 апреля 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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