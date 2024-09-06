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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1776 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1776 M PJ
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
8 эскудо 1776 S CF
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
4 эскудо 1776 S CF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 эскудо 1776 M PJ
Средняя цена 950 $
Продажи
1 100
Аверс
Реверс
2 эскудо 1776 S CF
Средняя цена 860 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1776 M PJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1776 S CF
Средняя цена 430 $
Продажи
0 33

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1776 S CF
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 реала 1776 M PJ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
4 реала 1776 S CF
Средняя цена 180 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 реала 1776 M PJ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 реала 1776 S CF
Средняя цена 70 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 реал 1776 M PJ
Средняя цена 540 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 реал 1776 S CF
Средняя цена 50 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 реала 1776 S CF
Средняя цена 210 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1776
Средняя цена 130 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
4 мараведи 1776
Средняя цена 110 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 мараведи 1776
Средняя цена 20 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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