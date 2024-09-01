Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1776 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1776 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2600 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 9 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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