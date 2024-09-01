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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1776 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1776 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1776 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1776 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2600 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
436 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - August 20, 2021
Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - March 25, 2021
Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - April 9, 2020
Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - April 9, 2020
Продавец Heritage
Дата 9 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - January 17, 2018
Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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