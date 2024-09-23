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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1776 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 мараведи 1776 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 мараведи 1776 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1776 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (3)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Möller (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1776 на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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