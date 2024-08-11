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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 4 мараведи Карла III - Испания

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4 мараведи 1770-1788

Год Знак Описание Продажи Продажи
1770 M 0 01772 0 281773 1 431774 0 111775 0 321776 0 221777 0 241778 0 321779 1 251780 0 121781 0 371782 0 221784 1 401785 0 221786 0 141787 0 211788 0 47
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