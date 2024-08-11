Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1773 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 мараведи
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1773 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Numisor за 920 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
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Дата 24 октября 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 12 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 14 декабря 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
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Дата 29 января 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 17 октября 2020
Сохранность MS65 RD NGC
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