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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1773 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1773 M PJ
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 204
Аверс
Реверс
8 эскудо 1773 S CF
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
4 эскудо 1773 M PJ
Средняя цена 870 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 эскудо 1773 S CF
Средняя цена 690 $
Продажи
1 36
Аверс
Реверс
2 эскудо 1773 M PJ
Средняя цена 590 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
2 эскудо 1773 S CF
Средняя цена 380 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 эскудо 1773 S CF
Средняя цена 270 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1773 M PJ
Средняя цена 190 $
Продажи
1 209
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1773 S CF
Средняя цена 210 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1773 M PJ
Средняя цена 910 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
8 реалов 1773 S CF
Средняя цена 600 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 реала 1773 M PJ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 реала 1773 S CF
Средняя цена 160 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 реала 1773 M PJ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 реала 1773 S CF
Средняя цена 150 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 реал 1773 M PJ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 реал 1773 S CF
Средняя цена 150 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/2 реала 1773 M PJ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 реала 1773 S CF
Средняя цена 85 $
Продажи
1 28

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1773
Средняя цена 130 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
4 мараведи 1773
Средняя цена 45 $
Продажи
1 43
Аверс
Реверс
2 мараведи 1773
Средняя цена 50 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 мараведи 1773 PA
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 мараведи 1773 PA Без VI
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 мараведи 1773
Средняя цена 120 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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