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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1773 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1773 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1773 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1773 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 150 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность F
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1773 M PJ на аукционе ibercoin - March 29, 2012
Продавец ibercoin
Дата 29 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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