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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1773 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1773 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
589 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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