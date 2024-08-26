Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1773 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1773 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
589 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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