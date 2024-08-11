Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1773 года "Тип 1770-1775" (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 мараведи
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1773 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Numisor за 440 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 мараведи 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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