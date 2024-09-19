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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1773 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1773 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7813 oz) 24,3 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1626 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 9 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2777 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3204 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Heritage - August 11, 2022
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2022
Сохранность AU55
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Roma Numismatics - October 30, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 30 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Stack's - January 19, 2020
Испания 8 эскудо 1773 S CF на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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