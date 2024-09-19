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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1773 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1773 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1773 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1773 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (1)
  • Jean ELSEN (1)
Испания 4 эскудо 1773 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 4 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1009 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Испания 4 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 M PJ на аукционе Jean ELSEN - September 13, 2013
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1773 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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