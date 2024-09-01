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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1773 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1773 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1773 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1773 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1773 S CF на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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