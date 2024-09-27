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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 8 реалов Карла III - Испания

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8 реалов 1762

Год Знак Описание Продажи Продажи
1762 M JP 0 851762 S JV 0 41
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8 реалов 1772-1788

Год Знак Описание Продажи Продажи
1772 M PJ 0 231772 S CF 0 241773 M PJ 0 341773 S CF 0 131774 M PJ 0 231774 S CF 0 211775 M PJ 0 21775 S CF 0 241776 S CF 0 391777 M PJ 0 11777 S CF 0 191778 M PJ 0 41778 S CF 0 421779 S CF 0 101782 M PJ 0 191788 M M 0 231788 S C 0 45
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