Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1777 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 реалов 1777 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 реалов 1777 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1777 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Spink (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1627 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Spink - March 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 марта 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1777 S CF на аукционе Spink - September 27, 2005
Продавец Spink
Дата 27 сентября 2005
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1777 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 8 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск