Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1777 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 реалов
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1777 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1627 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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