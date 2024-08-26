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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1777 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1777 M PJ
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
4 эскудо 1777 M PJ
Средняя цена 930 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
4 эскудо 1777 S CF
Средняя цена 790 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 эскудо 1777 M PJ
Средняя цена 500 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
2 эскудо 1777 S CF
Средняя цена 700 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1777 M PJ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1777 S CF
Средняя цена 190 $
Продажи
0 34

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1777 M PJ
Средняя цена 770 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
8 реалов 1777 S CF
Средняя цена 720 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 реала 1777 M PJ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 реала 1777 S CF
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 реала 1777 M PJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 реала 1777 S CF
Средняя цена 80 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1777 M PJ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 реала 1777 M PJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1777
Средняя цена 70 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 мараведи 1777
Средняя цена 50 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 мараведи 1777
Средняя цена 45 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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