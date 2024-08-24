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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1777 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 мараведи 1777 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 мараведи 1777 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1777 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 270 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1777 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1777 на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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