Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1777 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1777 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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