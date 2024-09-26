Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1777 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1777 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
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Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
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Дата 18 февраля 2021
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Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
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Дата 22 февраля 2017
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
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Дата 3 июля 2014
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Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU50 NGC
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Дата 24 апреля 2013
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Дата 6 марта 2013
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Дата 29 октября 2012
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Дата 29 мая 2012
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Дата 12 сентября 2011
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Дата 30 июня 2010
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Дата 25 мая 2010
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Где продать?
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