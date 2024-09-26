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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1777 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1777 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1777 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1777 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Heritage - May 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
986 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Heritage - April 16, 2014
Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Heritage - September 12, 2011
Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1777 S CF на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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