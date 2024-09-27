Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1777 года (Испания, Карл III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1777 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 100 EUR. Торги состоялись 27 августа 2021.
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность AU58 NN Coins
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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