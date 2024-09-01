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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 8 мараведи Карла III - Испания

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8 мараведи 1770-1788

Год Знак Описание Продажи Продажи
1770 M 0 11772 0 171773 0 411774 0 131775 0 331776 0 231777 0 151778 0 411779 0 231780 0 71781 0 141782 0 91784 0 31785 0 251786 0 91787 0 111788 0 45
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