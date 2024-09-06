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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1774 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 мараведи 1774 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 мараведи 1774 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1774
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1774 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8341 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1025 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
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  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 8 мараведи 1774 на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1774 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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