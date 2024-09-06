Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1774 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1774
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1774 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 8341 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1025 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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