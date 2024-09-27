Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1780 года (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1780 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 6748 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 160 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2023.
Сохранность
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- Cayón (1)
- Herrero (1)
- Monedalia.es (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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