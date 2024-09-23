Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1786 года (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 мараведи
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1786 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2634 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 70 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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