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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1786 года (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 мараведи 1786 года - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 мараведи 1786 года - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1786 года. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2634 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 70 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (2)
  • ibercoin (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 8 мараведи 1786 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 8 мараведи 1786 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 8 мараведи 1786 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1786 на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1786 на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1786 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1786 на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1786 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1786 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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