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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1786 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1786 M DV
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
8 эскудо 1786 S C
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 130
Аверс
Реверс
4 эскудо 1786 M DV
Средняя цена 960 $
Продажи
2 393
Аверс
Реверс
4 эскудо 1786 S C
Средняя цена 810 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 эскудо 1786 M DV
Средняя цена 350 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1786 M DV
Средняя цена 200 $
Продажи
2 813
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1786 S C
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1786 M DV
Средняя цена 390 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 реал 1786 M DV
Средняя цена 50 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1786 M DV
Средняя цена 35 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1786
Средняя цена 55 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
4 мараведи 1786
Средняя цена 130 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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