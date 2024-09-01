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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1786 года S C (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1786 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1786 года S C - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (130) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34387 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1730 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Stack's - January 15, 2023
Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1786 S C на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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