Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1786 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34387 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
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Дата 30 ноября 2023
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 9 февраля 2023
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Дата 29 января 2023
Сохранность AU50 NGC
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Сохранность AU55 PCGS
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Дата 25 ноября 2022
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Продавец Sedwick
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Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Где продать?
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