Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1786 года S C (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1786 года со знаком S C. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
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- ibercoin (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
771 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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