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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1786 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1786 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1786 года M DV - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1786 года со знаком M DV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 396 EUR
Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Heritage - September 6, 2018
Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Heritage - September 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1786 M DV на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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