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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1786 года M DV (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1786 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1786 года M DV - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1786 года со знаком M DV. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 120 EUR. Торги состоялись 24 июня 2022.

Сохранность
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  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1786 M DV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1 реал 1786 M DV на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 1 реал 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1786 M DV на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1786 M DV на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1786 M DV на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1786 M DV на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1786 M DV на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1786 M DV на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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